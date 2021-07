Mariana Pajón despejó las dudas sobre su continuidad en el BMX para los Juegos Olímpicos de 2024

Mariana Pajón subió al segundo escalón del podio del BMX de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para recibir una medalla de plata, que para ella supo a oro. Luego habló con Ricardo Orrego, enviado especial de Caracol Sports, y dejó en el aire que podría alternar el bicicrós con el ciclismo de pista.

“París 2024 es en tres años, tengo varios proyectos, quiero seguir pedaleando, pero no sé en cuál bici, vamos a ver”, dijo Mariana Pajón, quien contó que “me encanta el ciclismo de pista y me gustaría explorar”.

Mariana Pajón ya compitió en unos Juegos Bolivarianos, junto a Martha Bayona, en la velocidad por equipos del ciclismo de pista, por lo que ya sabe que tiene condiciones.

Sobre si piensa retirarse del BMX, Mariana Pajón aseguró que “no sé todavía, me encanta y lo sigo haciendo bien, entonces no hay razón para dejarlo”.

Mariana Pajón, de 29 años, finalizó diciendo que lo único que tiene claro es que “quiero seguir dándole alegrías a mi país, porque todavía tengo la llama encendida”.

En la jornada del BMX de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Colombia sumó dos medallas, ya que Carlos Ramírez se quedó con el bronce en la rama masculina.