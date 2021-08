Mariana Pajón llegó a Colombia, con la medalla de plata del BMX en los Juegos Olímpicos

Con la misión cumplida. Así regresó Mariana Pajón a Colombia procedente de Tokio, en donde se alzó con una medalla de plata en la modalidad de BMX de los Juegos Olímpicos 2020.

Y hace pocas horas, la antioqueña participó en una rueda de prensa organizada por el Ministerio del Deporte.

Acá algunas de las declaraciones más relevantes de Mariana Pajón:

* Un ejemplo

"Ser inspiración de jóvenes y niños es una responsabilidad muy grande. Es importante siempre para uno. También pienso que puedes ser un ejemplo por la persona y no por la medalla".

* La delegación colombiana

"Uno se siente un admirador más detrás de la pantalla, como cuando estaban los pesistas uno alza el peso con ellos, con los de atletismo uno corre con ellos y con Caterine Ibargüen, todos saltamos con ella. Es una alegría inmensa que se necesita y más en un país como el nuestro, necesitamos ejemplos que dejen la bandera del país en lo más alto".

* Las adversidades

"La lesión fue un capítulo completo en mi carrera deportiva, como muchas que he tenido, hay muchos aspectos con los que hablaba con mi entrenador para saber qué faltó. No solo la rodilla, hay muchas cosas para arreglar y aquí seguimos luchando. Estamos contentos, en el BMX un bronce y una plata es de locos".

* Presiones deportivas

"Todos los atletas tenemos inseguridades, temores, miedos y es normal sentirlo. Si no lo sientes, entonces no tienes pasión por lo que haces. Nosotros somos humanos, no robots y tenemos sentimientos con los cuales tenemos que lidiar. El mayor fracaso es no intentarlo, y por eso hay que ir por todo, pase lo que pase".