Mariana Pajón y el orgullo de su familia por nueva medalla en Juegos Olímpicos

Una ruidosa celebración fue la que tuvieron los familiares de Mariana Pajón en la ciudad de Medellín, después de que se ganó la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la modalidad de BMX.

"Es una plata con cara de oro porque era un reto de lo que había hecho atrás y la veo más feliz que cuando ganó los oros. Fue más luchado y cuando las cosas son así, se disfrutan más", dijo Claudia Londoño, la mamá de la histórica deportista antioqueña.

"A esa voz orgullosa de la progenitora, de igual manera de manera se sumó Carlos Mario, el padre de la destada atleta. Así comentó, en tono jocoso, que "yo perdí la identidad hace tiempo, yo no soy Carlos Mario, sino el papá de Mariana. Pero eso me llena a mí de orgullo, yo la verdad no camino, yo levito con Mariana".

Siempre los seres queridos de Pajón Londoño, quien también tiene en su haber dos oros en los Juegos Olímpicos anteriores, han estado apoyando y respaldando su tarea en el mundo del deporte del más alto nivel.

"No fue el oro que Mariana quería, lo intento hasta lo último, faltaron los últimos metricos, pero es una alegría, es una cosa de locos una triple medalla.Es impresionante", finalizó Miguel Pajón, el hermano de la 'Reina del BMX'.