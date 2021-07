Mauricio Ortega destacó la "hermandad y unión" de los atletas de Colombia, en Juegos Olímpicos

Sonrisa, sinceridad y visible emoción. Así se observó, este sábado, al atleta Mauricio Ortega en charla con Ana María Navarrete, enviada especial de Caracol Sports, después de haber logrado el séptimo lugar en la final del lanzamiento de disco de los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Gracias a ustedes por el calor. Quise quedar más arriba, agradecido por haberlo hecho como lo hice. Acá en Tokio, he estado disfrutando desde el primer día", comentó inicialmente el deportista nacional, que desde ya apunta a París 2024.

Ortega también dejó en evidencia el buen ambiente que se ha vivido entre sus colegas de la delegación colombiana y así ha sido más agradable y llevadera la concentración en Japón.

Agregó que "de acá me llevo, y lo hablaba con Caterine Ibargüen, que tenemos una selección diferente. Hay calor de hermanos, no hay competencia entre unos y otros, de quién es el mejor, de quién come mejor, de quién viste mejor. Hay una hermandad y nos aprendimos a conocer unos a otros. Hay unión y eso es lo más importante".

En ese sentido y dejando escapar una sonrisa, contó que el velocista Anthony Zambrano fue el que "le hizo el corte de cabello, él motila bien" y que bailó salsa en la Villa Olímpica, en la que están hospedados en Tokio.

Cabe señalar que los suecos Daniel Stahl y Simon Pettersson fueron oro y plata, mientras que el austriaco Weisshaidinger fue bronce. Y entre los mejores ocho del mundo inscribió su nombre Mauricio Ortega, quien tiene su diploma olímpico.