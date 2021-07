“Ni oro, ni plata, vengo pelado”: Rigoberto Urán llegó a Colombia tras los Juegos Olímpicos

Rigoberto Urán regresó a Colombia tras su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en los que logró ser octavo en las dos pruebas que participó (ruta fondo y contrarreloj individual).

“Para declarar no traje ni oro, ni plata, vine pelado. Traje unos diplomas que no me los han mandado”, dijo Rigoberto Urán, con su particular estilo, en un video que publicó en Instagram.

El ciclista se destacó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en las dos pruebas del ciclismo en las que estuvo. Fue octavo en ambas e hizo ilusionar a los colombianos, por momentos, con una medalla.

Rigoberto Urán, de 34 años, participó en sus cuartos Juegos Olímpicos (los otros en 2008, 2012 y 2016) y prometió volver en 2024 a las justas de París e intentar superar la plata que logró en Londres.