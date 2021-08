"¡Para ti, mamá!": Anthony Zambrano y la dedicatoria tras su medalla de plata en Juegos Olímpicos

Para Anthony Zambrano, ganador este jueves de la medalla de plata de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, existe una persona por la que se esfuerza y lucha en el día a día. Ella es su señora madre, Miladis Zambrano, a quien le dedicó de manera especial su nuevo y más grande logro deportivo.

Anthony Zambrano y el parte de victoria: "La medalla es para mi país"

Tras haber cruzado en la segunda posición y haber dejado todo en la pista, Zambrano tuvo un pequeño, pero significativo momento al entrar en contacto con Miladis, su progenitora, gracias a Caracol Sports.

"A mi mamá le digo, solamente, que la amo mucho, se lo prometí en su cumpleaños y acá estoy. Yo lo hago todo por ella", inició el deportista, con sentimiento y gratitud.

Zambrano también contó algunas intimidades. "Ella me dijo que corriera, que ya ella se iba a tranquilizar. Por eso, la dedicatoria es para mi madre y para mi país".

La carrera ascendente de Antonhy Zambrano para llegar a la gloria en Juegos Olímpicos

El atleta guajiro se refirió de igual manera sobre sus luchas y muchos obstáculos que ha tenido que superar para llegar a acariciar la gloria olímpica.

"No somos personas económicamente bien, yo he luchado en mi vida, a los 23 años he luchado la vida. Pero yo vine a la vida a quitar los récords que hay en mi país. Primera vez en la historia de una medalla de plata en los Juegos (en atletismo hombres) y seguirán más registros".