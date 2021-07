¿Por qué Céiber Ávila boxeó con la camiseta de Yuberjen Martínez, en Juegos Olímpicos?

Céiber Ávila puso a vibrar a los espectadores en su pelea contra Everisto Mulenga, de Zambia, en los octavos de final del boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , en la categoría de los 57 kilogramos.

Algunos de las personas que vieron el combate se dieron cuenta de que el pugilista antioqueño estaba compitiendo con una camiseta que no era la de él, la prenda roja tenía el apellido Martínez. Quizá esa situación le dio más fuerza al boxeador colombiano y por ello sacó adelante una pelea que ganó en una decisión de 3-2.

"Me tocó utilizar la camisilla de Yuberjen. El 'profe' llevó los míos el día de presentación de uniformes, pero solo me regresó el azul completo y me hizo falta la camiseta roja, no la conseguimos y me dio cosa ponerme otra, de pronto no pasaba al combate y me dijo: 'No manito, llévate la mía, por eso no nos vamos a varar', con la de él y su apellido atrás lo dimos todo, no importa", declaro Céiber para explicar el curioso hecho en el combate de los octavos de final.

Ahora solo queda la pregunta de si Céiber volverá a usar la camiseta de Yuberjen para el duelo de los cuartos de final, contra Samuel Takyi, de Ghana.