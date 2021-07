Robert Farah y Juan Sebastián Cabal dieron la cara: "Nos vamos tranquilos, pusimos huevos"

Con marcadores de 6-3, 3-6 y 10-7 en el super brake, los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal cayeron este martes con Marcus Daniell y Michael Venus y resignaron todas las posibilidades de medalla en los Juegos Olímpicos 2020.

Minutos después de finalizado el partido, el par de doblistas colombianos aparecieron en la zona mixta para atender a Ana María Navarrete, de Caracol Sports.

"El mensaje que quiero dar es que a veces nos centramos en ganar, todo el mundo quiere ganar un oro; pero más allá del resultado lo importante es poner el esfuerzo, los huevos, las ganas todos los días de la vida. Me voy triste, se lo decía a 'Sebas', pero también tranquilo porque en verdad le pusimos todos huevos posibles. Los planes de Dios son perfectos, hoy no era para nosotros", dijo de entrada Farah, quien se notó afectado e incluso con llanto.

Cabal, por su parte, también habló y comentó que "a ellos los conocíamos, metieron bolas increíbles, unas paralelas...Creo que se hacen las cosas bien, pero no se nos dio. Es y fue así. La verdad es que hay poco por decir; porque cuando no se te da, no se te da".

El par de tenistas agradecieron el respaldo de siempre de los hinchas en Colombia, cada vez que saltan a las canchas y que están en competencia, tal y como sucedió estos días en Tokio.

"Creo que fue un partido apretado, creo que los cuatro jugamos bien, por eso de dio un buen partido. Y ya en la definición, en el super brake, sale ganador el que mejor haga las cosas en ese momento", finalizó Farah.