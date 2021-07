Santiago Rodallegas sobre su resultado en Juegos Olímpicos: "Este sueño lo voy a cumplir en París"

La participación de Santiago Rodallegas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 le dejó muchas ganancias, no solo por el diploma olímpico que ganó al ocupar el quinto puesto del levantamiento de pesas, en la categoría de los 81 kilogramos, sino también por la experiencia que adquirió en su primera participación en las justas deportivas.

Por eso, en diálogo con Ricardo Orrego, enviado especial de Caracol Sports a Tokio, se mostró feliz al concluir su participación en los Juegos. Allí, no ocultó la felicidad de haberlo dejado todo en la búsqueda de una medalla.

"Se hizo mucho esfuerzo por hacer las cosas bien en una olimpiada. Lo disfruté mucho e hice lo mejor que pude", fue el balance de su presentación, en la que levantó 359 kilogramos en el total.

Sobre el tema de algunos fallos en sus intentos, el pesista de 23 años no se mostró afligido por lo que pasó, mas bien puso una cara amable y realista.

"Hay días buenos y días que no son tan buenos. Me levanté muy bien, el peso estuvo también, pero los levantamientos no se hicieron de la mejor manera. Son cosas que pasan", añadió.

Los deportistas colombianos que están en Japón, siempre envían unas palabras para sus seres queridos en Colombia, y Rodallegas no fue la excepción.

"Mi familia está muy contenta y les envío un saludo porque me están apoyando. A mi novia y a todos, le mandó saludos".

De lo más importante y esperanzador para Santiago y para el deporte de las pesas en Colombia, es que el anhelo de colgarse una medalla en los Juegos Olímpicos no se detiene y hasta ahora empieza.

"Acá no me detengo y este sueño lo voy a cumplir en París, si Dios permite que esté ahí. Este sueño no para", enfatizó el pesista llanero.

Para finalizar, también tuvo unas palabras para su entrenadora, la medallista olímpica María Isabel Urrutia, quien es la persona que lo inspira para ser el mejor.

"A la 'profe', le voy a aprender mucho. Es una persona que me da mucha sabiduría y es la primera campeona olímpica, todos los días aprendo de ella". concluyó.