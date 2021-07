Valentina Acosta y su participación en Juegos Olímpicos: "Luché hasta el final; voy por París 2024"

A pesar de que este martes, Valentina Acosta cayó en la modalidad de tiro con arco contra Sarah Bettles, por un resultado de 4-6, vivió una experiencia única y así lo afirmó en declaraciones para el Comité Olímpico Colombiano.

"Fue maravilloso. Incluso, perdiendo, fue un lindo recuerdo. No tengo nada de qué quejarme. Ahora, me tomaré un descanso. Fue un año con muchas presiones físicas y mentales. Espero estar en París 2024", dijo.

De igual manera, hizo un balance de la competencia definitiva donde, infortunadamente, perdió. Allí, explicó qué sucedió, en un encuentro que finalizó con parciales de 23-30/28-27/22-26/27-26/25-27.

"Fue un partido difícil. Luché hasta el final. Hubo flechas que no fueron las mejores. Es momento de corregir. Me sentí bien y tranquila, con la seguridad que quería. Si las cosas no se dieron, será por algo", añadió.

Por último, teniendo en cuenta que fueron los primeros Juegos Olímpicos de su carrera deportiva, reveló cómo se sintió y la relación que tuvo con los demás integrantes de la delegación colombiana.

"La experiencia fue bacana y única. No muchas personas tienen la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos. Conocer a personas que admiraba como deportistas y tenerlas cerca, fue algo súper", sentenció.