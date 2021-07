Daniel Galán: "Es un orgullo representar a Colombia, a mi familia en los Juegos Olímpicos"

Este sábado seguirán las competencias y los retos para los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Uno de los que saltará a la cancha es el tenista Daniel Galán , quien tendrá que enfrentarse con el egipcio Mohamed Safwat.

Y en horas previas a su actuación, el santandereano mostró sus sensaciones luego de llegar a territorio japonés y ultimar su puesta a punto. "Contento por estar disfrutando al máximo de estos Juegos, ajustarnos a las condiciones que hemos encontrado y con los deseos de darle muchas alegría a Colombia".

Galán agregó también que "es un orgullo representar a Colombia y a mi familia. Estar acá es importante, hay que buscar mejores cosas y espero darlo todo".

El deportista de 25 años analizó a su rival. "Con Safwat no he jugado aún, lo he visto en el circuito, es sólido. Pero hay que hacer nuestro juego y hacer las cosas bien".

