El japonés, de 88 años, que prepara el Ironman viendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

A sus 88 años, Hiromu Inada devora los Juegos Olímpicos. Este extraordinario triatleta japonés sigue sus competiciones favoritas en la televisión, aprendiendo técnicas para mejorar su rendimiento con vistas al Mundial de Ironman del próximo año.

"Miro cómo los atletas utilizan sus piernas en la bici, la manera de colocarse en la piscina y el movimiento de las piernas en la carrera, y lo comparo con la manera en la que yo lo hago", explica a la AFP tras una sesión de entrenamiento. "Siempre descubro nuevas cosas", añade.

Debido a la pandemia, los Juegos de Tokio, que finalizan el domingo, se disputan con reglas sanitarias muy estrictas. Los deportistas se someten a controles permanentes y las pruebas se disputan a puerta cerrada.

"Había mucha gente que quería la anulación de los Juegos y yo mismo tenía dudas, pero ahora que se celebran tengo lágrimas de alegría al verlos", declaró este hombre que cumplirá 89 años en noviembre.

Ya tiene el récord del mundo de la persona de más edad en haber terminado una competición Ironman en el Mundial, un formato extenuante que implica nadar 3,86 kilómetros, completar 180,25 kilómetros en bicicleta y correr un maratón (42,195 km).

'Mi razón de ser'

Publicidad

Triple vencedor de esta competición en su categoría de edad, su compromiso es total. "El triatlón es mi razón de ser, la prueba de que estoy vivo", dice acerca del fallecimiento de su esposa. "Solo pienso en eso", añade.

Es la segunda vez que Hiromu Inada es testigo de los Juegos en Tokio.

En la edición de 1964 era periodista en la cadena de televisión pública NHK. Pero entonces la atmósfera era totalmente diferente.

El evento simbolizó el regreso triunfal de Japón a la escena internacional, 20 años después de la Segunda Guerra Mundial. El país sorprendió al mundo con sus innovaciones tecnológicas, como el tren de alta velocidad 'Shinkansen'.

"En aquella época todo el mundo miraba los Juegos, pero no había televisión en todas las casas, nos juntábamos para verlos", recuerda Inada.

Su programa de entrenamiento intenso comienza con la natación a las 06h00 de la mañana y luego bicicleta. Su dieta se compone principalmente de pescado, verduras, la tradicional sopa japonesa 'miso' y de 'natto', un plato que tiene como base la soja fermentada.

Publicidad

Comenzó en el triatlón tarde, aprendiendo a nadar a los 60 años tras retirarse para ocuparse de su esposa enferma. "Pensé que tenía que hacer ejercicio porque estaba todo el día en casa", explica.

'Alegría de vivir'

A los 70 años se inscribió por primera vez en una competición local de triatlón, antes de descubrir el Ironman unos años más tarde.

En 2012, con 80 años, Inada ganó por primera vez el Mundial de Ironman en la categoría de su edad, en Hawaii, con un tiempo de 15 horas, 38 minutos y 25 segundos.

Tres años más tarde tropezó dos veces antes de llegar a la meta y lo hizo con cinco segundos de retraso, llegando fuera del tiempo homologado.

Tras esta decepción, "me mandaron mensajes de ánimo en mi cuenta de Facebook triatletas extranjeros que no me conocían", explica.

Publicidad

Entonces decidió que tenía que regresar aunque se volviera a caer. Terminó la carrera al año siguiente y en 2018 se convirtió en el de más edad, con 85 años y 328 días.

Y tiene previsto volver a competir el año próximo, con 90: "Esto hace que la gente bromee, pero siempre digo que vivo una segunda juventud. El simple hecho de estar en acción me pone contento, es la alegría de vivir, y más a mi edad".

Por el momento disfruta de ver a los mejores deportistas del mundo en su país. E incluso pudo acercarse a las laderas del Monte Fuji para ver la prueba de ciclismo en ruta: "¡Fue impresionante!".