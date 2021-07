Estrella de Australia renuncia a los Juegos Olímpicos para cuidar su salud mental

La pívot australiana Liz Cambage, estrella de la selección de su país, ha anunciado que renuncia a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio por las consecuencias que tendría para su salud mental someterse a un nuevo aislamiento para disputar la competencia.

"No es un secreto que en el pasado sufrí con mi salud mental y recientemente he estado preocupada sobre lo que supondría afrontar unos Juegos Olímpicos de 'burbuja'. Sinceramente, me parece aterrador. El mes pasado he estado sufriendo ataques de pánico, sin dormir ni comer", explicó la jugadora australiana en un comunicado en su perfil oficial en Twitter.

Liz Cambage, pívot de 30 años del Las Vegas Aces de la WNBA estadounidense que ha participado en tres ocasiones en el partido de las estrellas de la competición y tiene el récord de anotación en un partido (53 puntos), tiene en su palmarés un bronce en Juegos Olímpicos logrado en Londres 2012. También participó en Río de Janeiro 2016.

La estrella de las 'Opals', como se denomina al conjunto femenino australiano de baloncesto ha recibido el apoyo de su federación. "Liz ha tenido una gran contribución al equipo olímpico australiano en dos Juegos Olímpicos. Respetamos su decisión y le deseamos lo mejor para que vuelva en su mejor forma", señaló el jefe de misión del equipo australiano, Ian Chesterman, en un comunicado.