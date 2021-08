Jesús García Bragado, el atleta más longevo en la historia de los Juegos Olímpicos

El marchador Jesús Ángel García Bragado hará historia este viernes cuando, a sus 51 años, participará en los 50 kilómetros de marcha y competirá en sus octavos Juegos Olímpicos. Ningún atleta ha tenido una carrera tan larga y solo cuatro deportistas le superan, tres con nueve participaciones y uno, el canadiense Ian Millar, con diez.

Su amplia carrera olímpica, empezada en Barcelona 1992, le llevó a recorrer el mundo marchando, al conquistar en 1993 el oro mundial en Stuttgart (Alemania) y a rozar la medalla olímpica en Atenas 2004, cuando acabó quinto, y en Pekín 2008, cuando entró cuarto.

Afrontará la prueba de 50 kilómetros de marcha este viernes, con comienzo a primera hora de la mañana japonesa .

Tokio marcará el punto final de su trayectoria de récord y le lanzará en el Olimpo de los Juegos, en un restringido "club" de deportistas que llevaron más allá sus límites, que lograron compaginar fuerza física y mental para prolongar sus carreras de elite durante casi treinta años.

"Ahora que estoy haciendo mis últimos entrenamientos me vienen muchos recuerdos a la cabeza de sitios donde he entrenado y competido, no desde que soy marchador sino desde que empecé a hacer atletismo por las calles de Madrid y el Retiro. Esos recuerdos vuelven a cobrar un sitio que estaba en el olvido", afirmaba García Bragado en una reciente entrevista con EFE.

"He estado haciendo lo que me ha gustado y soy afortunado por poder hacerlo aunque detrás hay mucho trabajo. A veces me abruma porque creo que solo he hecho lo que me gusta y he entendido que era mi deber. Me cuesta asimilarlo. No sé si dentro de los años lo sabré valorar", agregaba.

Ya alcanzó el podio de los deportistas olímpicos más longevos de siempre, con un récord en atletismo que le convierte en toda una leyenda.

El récord absoluto de participaciones en los Juegos Olímpicos pertenece al canadiense Ian Millar, quien estuvo en diez ediciones, compitiendo en equitación. Empezó su trayectoria olímpica en Múnich 1972 y la acabó en Londres 2012.

En ese periodo solo se perdió los Juegos de Moscú 1980, boicoteados por su país. Su mejor resultado fue la plata en salto por equipos en Pekín 2008.

El veterano jinete canadiense, conocido en su país como 'Capitán Canadá', acabó su carrera en Londres a los 65 años.

El segundo escalón del podio está formado por deportistas que compiten en tiro y en vela.

El regatista austríaco Hubert Raudaschl disputó nueve ediciones de los Juegos, al igual que dos tiradores: el letón Afanasijs Kuzmins y la georgiana Nino Salukvadze.

Kuzmins compitió durante 36 años y representó tres veces a Unión Soviética y seis a Letonia. Por su parte, Nino Salukvadze compitió durante 33 años y representando a tres banderas distintas.

Empezó en 1988 representando a la extinta Unión Soviética y a continuación compitió con el Equipo Unificado en los Juegos Olímpicos, nombre usado en los Juegos de Barcelona 1992, y ocho veces con la bandera de Georgia.

En su palmarés figuran tres medallas olímpicas, una de oro, una de plata y una de bronce.

García Bragado será el primer atleta en alcanzar las ocho participaciones olímpicas y se unirá a un grupo de once deportistas, entre los cuales está el peruano Francisco Boza, un tirador que compitió entre 1980 y 2004 y en 2016, al conquistar una medalla de plata en Los Ángeles 1984.