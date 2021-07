La deportista argentina que sueña con estar en siete ediciones de Juegos Olímpicos

En 2016, con solo 16 años, la tiradora Fernanda Russo fue la deportista argentina más joven en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Terminó en el vigésimo puesto en la modalidad rifle de aire a 10 metros.

Cinco años después, Russo dijo a Efe que llega más "firme" a sus segundos Juegos, una competición que imagina "diferente" por la pandemia del nuevo coronavirus.

"Van a ser unos Juegos diferentes a lo que venimos acostumbrados", declaró Russo, que participará en la primera competición de medalla de los Juegos, el sábado 24. Cincuenta y seis mujeres componen la lista de participantes en la primera ronda y solo ocho pasarán a la final.

En algún momento, Russo aseguró que podría llegar a competir en siete olimpiadas. Hoy nuevamente habló del tema y dijo que "me encantaría porque significa que en todos los ciclos olímpicos estuve al hilo y presente dentro de las citas. Sí, me encantaría, pero me encantaría hoy, no sé si el día de mañana mis planes o mis prioridades van a cambiar, pero seguramente me encantaría".