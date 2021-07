Los Juegos Olímpicos, en exclusiva por Caracol Televisión y se estrena la nueva marca Caracol Sports

Desde este 23 de julio y hasta el 8 de agosto, Caracol Televisión presentará en exclusiva para Colombia los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Los televidentes serán testigos de las hazañas y triunfos de los competidores más destacados en disciplinas como atletismo, gimnasia, natación, béisbol y kárate, entre otros.

Serán más de 200 horas de transmisión que llegarán a la pantalla de los colombianos gracias a un completo despliegue periodístico y técnico que desde Colombia y Japón acompañará a los deportistas en la competencia, con acceso exclusivo a todos los escenarios deportivos que permitirán mostrar los pormenores y las emociones del evento deportivo más grande del planeta.

Los Juegos Olímpicos son además el escenario propicio para que Caracol Televisión, que ya se ha convertido en un referente del deporte a nivel nacional e internacional, presente Caracol Sports, la marca sombrilla que agrupará el universo de las diferentes disciplinas deportivas como el ciclismo, el golf, entre otros, y que junto a la marca Gol Caracol hará sinergia en las pantallas de Caracol a través de plataformas como www.noticiascaracol.com y www.Golcaracol.com , buscando potenciar este tipo de contenidos.

Por temas propios de la pandemia y acogiendo las recomendaciones de la organización, el equipo de Caracol Sports estará dividido en un 80/20. El 80% del equipo estará conformado por periodistas, especialistas y el grupo técnico que desde Bogotá seguirán el minuto a minuto de la competencia y el otro 20%, se refiere a las 9 personas que viajarán a Tokio para acompañar a los deportistas y para transmitir en vivo la preparación y el desarrollo de los juegos. La transmisión desde Japón estará liderada por Ricardo Orrego, Ana María Navarrete y Luis Felipe Jaramillo.

Caracol Sports acompañará a los atletas colombianos en cada una de las justas con transmisión por la señal HD2 desde las 8:00 p.m. y hasta las 9:30 a.m. y por la pantalla principal de Caracol Televisión desde 11:30 p.m. hasta las 9:30 a.m. La Ceremonia de inauguración se realizará el viernes 23 de julio desde las 5:45 am, pero desde el miércoles 21 iniciarán competencias de disciplinas como el fútbol.

¡El mundo quiere ver a Colombia brillar! Siga la transmisión exclusiva para Colombia por la pantalla principal de Caracol Televisión, la señal HD2 y a través de www.noticiascaracol.com/juegos-olímpicos .