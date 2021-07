Luis Javier Mosquera, hasta el llanto: "Cuando hablaba con Dios, le decía que estaba que me rendía"

Luis Javier Mosquera sigue sonando insistentemente gracias a la obtención de su medalla de plata, en las pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y este lunes, el vallecaucano apareció en una rueda de prensa, en la que llegó hasta el llanto durante unos pocos instantes.

"Yo cuando estaba hablando con Dios le decía que estaba que me rendía, pero se me dio ese impulso para no rendirme, para dejar ese legado como viene pasando ahora", explicó con la voz entrecortada Mosquera.

El deportista nacido en Yumbo también dejó en claro que desde que era un niño tenía sueños y así lo dejaba en evidencia cada vez que tenía la oportunidad. "Desde los 10 años me acuerdo que Damaris, mi entrenadora, me preguntaba que qué quería ser yo. Y yo le contestaba que lo que quería era ser medallista olímpico", recordó.

De igual manera, Luis Javier Mosquera habló de sus espejos en el duro mundo de las pesas y comentó que "Óscar Figueroa fue nuestro referente, aparte de María Isabel Urrutia, y nos dejó ese legado. Él nos enseño que los sueños se pueden cumplir dos o tres veces".