Luis Javier Mosquera: "Los mensajes que recibí de Falcao y de Shakira fueron un bonito gesto"

Luis Javier Mosquera hizo nuevas confesiones y revelaciones en la noche de este domingo, cuando atendió y acompañó durante unos minutos a Ricardo Orrego, jefe de deportes de Noticias Caracol y de Caracol Sports, para revivir algunos momentos especiales que tuvo después de la medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos, en la modalidad de pesas.

El vallecaucano dejó en claro varios temas y se refirió a varias situaciones que le llegaron al corazón en las últimas horas.

*Las felicitaciones

"Un mensaje de Falcao y otro de Shakira me parece que fueron un bonito gesto. Me siento agradecido porque ellos me felicitaron, agradecieron. Es un orgullo saber que personas tan importantes de tu país se toman el tiempo para esa felicitación".

*Las últimas horas

"La verdad es que apenas he dormido una hora, pero bueno acá estamos y quiero expresarles la alegría que tengo, me siento satisfecho, porque gracias a Dios se dio el resultado que venía buscando".

*Algunos dolores

"Ayer sentí una especie de lumbago antes de la competencia, pero no pasó a mayores. El profe me echó crema caliente para que ese dolor no se desarrollara y yo estuve muy concentrado para que no me afectara".

*Un amuleto

"Desde que me casé cada que salgo a las competencias me pongo la argolla en mi pie derecho. Siento así que tengo a mi esposa, a mi familia, que es algo que me impulsa, me da esa fuerza y cuando no la tengo; no siento esa misma fuerza. Es una motivación extra, me sirve para levantar las pesas mucho mejor".

*El futuro

"Sí, esperemos ir a París, a las próximas olimpiadas y escalar allá. Ojalá poder tener las tres medallas, la de oro, la de plata y la de bronce. Ese es un sueño, me siento feliz, vamos a meterle duro, tendría 29 años y darle otra alegría a Colombia".