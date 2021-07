María Camila Osorio se alista para su debut en Juegos Olímpicos: "Acá todo es muy chévere"

La tenista María Camila Osorio es una de las figuras destacadas de la delegación de Colombia en los Juegos Olímpicos y desde ya apura su preparación para su participación en las justas, en las que tendrá como rival en primera ronda a la suiza Viktorija Golubic.

Y después de uno de sus exigentes entrenamientos, Osorio atendió a Ana María Navarrete, con quien compartió sus primeras sensaciones en Tokio.

"Todo es fuerte, pero es mientras me acostumbro. Me gusta el clima, me siento como en casa", dijo la joven deportista al iniciar su contacto con 'Noticias Caracol' y al indagarle sobre las altas temperaturas que se viven en la sede de los Juegos.

Osorio siguió y agregó que "es espectacular toda la organización de los juegos, me encanta Japón, venir acá es muy importante, todo es muy chévere. Ahora lo que quiero es representar de la mejor manera al país".

La joven cucuteña se encuentra en proceso de adaptación al ambiente que se encontrará en la competencia y también la superficie dura en la que jugará contra Golubic.