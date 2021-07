Mariana Pajón: "Estoy feliz, viviendo nuestro sueño de Juegos Olímpicos, de nuevo"

La colombiana Mariana Pajón afronta desde el jueves la competición olímpica de BMX en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, con la intención de sumar un tercer oro tras los de Londres-2012 y Rio-2016, y afirma que "es una gran responsabilidad tener a un país sobre tus hombros", a un día de comenzar la prueba.

"Estos cinco años han sido una montaña rusa de emociones para mí. Han sido cinco años de lesiones, de altos y bajos y al final estoy montando en la bicicleta de nuevo, representando a mi país, haciendo de nuevo lo que me gusta", afirmó Pajón.

"Me siento bien, confiada y divirtiéndome. Hay una enorme responsabilidad, teniendo a todo mi país sobre mis hombros. Voy a intentar dar lo mejor", señaló.

El aplazamiento de los Juegos un año debido al COVID-19 fue una ventaja para la colombiana.

"El aplazamiento fue oportunidad para mí. El año pasado no estaba preparada. Estaba lesionada. Sabía que podía ir e intentar dar lo mejor de mí misma, pero no estaba preparada, no estaba al 100%. Por lo que me venía bien tener un año más para estar mejor preparada, recuperarme de una lesión y regresar a mi nivel", explicó.

"Es una gran oportunidad poder tener los Juegos. Yo era pesimista. Pensaba que iban a ser cancelados por lo que estoy realmente feliz de estar aquí, todos juntos, en la Villa Olímpica, viviendo nuestro sueño olímpico aquí, de nuevo", explicó.

Respecto al trazado que se encontrará, la colombiana piensa que será exigente.

"Es un diferente tipo de trazado. Es más largo y es técnico, por lo que habrá cortes en el grupo. Hacer tres veces el trazado mañana (jueves) y dos el viernes va a ser todo un desafío", concluyó.