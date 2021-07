Primera medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio: Luis Javier Mosquera ganó plata

Una de las cartas fuertes de la delegación colombiana cumplió con las expectativas y de qué manera. Este domingo 25 de julio, Luis Javier Mosquera se colgó la presea de plata en levantamiento de pesas, en los Juegos Olímpicos de Tokio. El chino Chen Lijun ganó oro.

La primera modalidad que se llevó a cabo fue 'arranque'. Allí, el colombiano comenzó mandando la parada. Después de que la mayoría de sus rivales se presentara, Mosquera alzó 148 kilogramos y pasó a liderar la tabla.

En su segunda aparición, intentó con 151 kilos. No obstante, no lo logró. Pero no se dio por vencido. El tercero fue el vencido y lo consiguió, metiendo presión, gracias a la amplia diferencia que tomó.

Siendo primero en la clasificación, era momento del 'envión', donde cada uno de los deportistas daría lo mejor de sí y no se guardaría nada. Y es que se podría definir gran parte de quienes se subirían al podio.

Uno a uno fueron pasando, mientras el embajador tricolor observaba. Hasta que tomó la decisión y fue por su primer intento. Demostrando todo su potencial, alzó 175 kilogramos.

Envión anímico para Luis Javier, que parecía acariciar una medalla. Pero quería más. Por eso, en su segunda aparición, se la jugó por los 180 kilogramos. No obstante, no lo consiguió.

Sin lamentarse, sino todo lo contrario, fue por uno más. De inmediato, Luis Javier volvió a intentarlo y esta vez lo logró, llegando a la suma de los 331 kilogramos en total.

La medalla de oro parecía estar en manos del colombiano. Pero el chino Chen Lijun dio el golpe en su último levantamiento y superó a Mosquera por un tan solo un kilo.

Es así como el colombiano se colgó la medalla de plata, superando lo hecho en Río de Janeiro 2016, donde se había hecho con la presea de bronce.