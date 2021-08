Quan Hongchan brilló en los Juegos Olímpicos: tres clavados con puntaje perfecto y oro

En una actuación deslumbrante, la adolescente china Quan Hongchan realizó tres clavados perfectos, con 10 puntos de calificación, para ganar la medalla de oro en plataforma de 10 metros, en los Juegos Olímpicos.

Quan, a los 14 años, siendo la atleta china más joven en Tokio, venció a su compañero de equipo Chen Yuxi, quien finalizó en el segundo lugar. Frente a ello, dejó claro que no debería ser considerada un prodigio.

"No creo que sea un prodigio. No soy muy brillante. De hecho, no me va bien en mis estudios. Me haces todas estas preguntas y sólo hay un espacio en blanco en mi mente", afirmó.

Quan recibió puntuaciones perfectas de 10, por parte de los siete jueces, en su segundo y cuarto clavado. Asimismo, para su quinta presentación, seis jueces le dieron 10 y solo uno puntuó 9.5.

China ahora ha ganado seis de los siete eventos de clavados que se han llevado a cabo en territorio japonés. Solo reta la competición de plataforma masculina de 10 metros, la cual será en los próximos días.