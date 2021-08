Ryo Kiyuna se colgó la medalla de oro en el karate de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Prometió disfrutar de la experiencia de los Juegos Olímpicos y vaya que lo está haciendo. El karateka español Damián Quintero ganó este viernes plata en el kata de Tokio-2020 y su felicidad hacía olvidar la caída en la final por el oro contra el japonés Ryo Kiyuna.

"Esta mañana en la ronda clasificatoria y esta tarde en la final yo lo he dado todo. Me da igual (oro o plata). Siempre pongo cara de enfurruñado, por no decir otra cosa, cuando pierdo, pero me dije: 'hoy no, hoy en las fotos, sonriente' (...). Una medalla olímpica para un karateca, ¡me da igual el color!", comentó este deportista de 37 años.

El kata de Quintero en la final, un Suprarinpei, fue puntuado con 27.66 por los jueces en el mítico Nippon Budokan de Tokio, considerada "casa espiritual" de las artes marciales de Japón, como el judo o el propio karate.

Kiyuna, con un Ohan Dai, recibió evaluación de 28.72.

"Tuve el apoyo de tanta gente y lo agradezco. Tuve tantas dificultades y no podría haberlas superado yo solo", festejó por su parte el anfitrión.

El estadounidense Ariel Torres y el turco Ali Sofouglu se llevaron bronce al imponerse en sus respectivos duelos por ese metal al venezolano Antonio Díaz y al surcoreano Park Heejun.

Quintero completó un doblete de medallas en el kata para España, pues Sandra Sánchez había ganado oro en el femenino en la jornada anterior. "Ayer Sandra se salió (...). Vi su final en la villa, estaba en el apartamento, y se me saltaban las lágrimas casi. Ella lo hizo espectacular".

El país europeo suma ahora 13 preseas, tres de oro, cinco de plata y cinco de bronce en esta cita.

Los aros olímpicos, "sueño" y "presión"

"Los aros son un sueño, pero también meten mucha presión", contó Quintero. "Es otro mundo".

"Estos días habían sido bastante duros, no he dormido nada (...), pero ha sido como cambiar el chip en cuanto he subido al tatami esta mañana (en las rondas de clasificación) y me he encontrado espectacular. Igual en la tarde", continuó.

Este ingeniero había clasificado a la final con un Anan Dai que recibió 27.28 puntos, al tiempo que el medallista dorado Kiyuna recibía 28.72 puntos en esa fase.

En la primera ronda de clasificación en el kata masculino, en el Pool A, Quintero tuvo una evaluación promedio de 27.37 en sus dos kata. El primero, un Karufunda, con puntaje de 27.34 y el segundo, un Ohan Dai, con 27.40.

Kiyuma, a su vez, comandó el Pool B al obtener una media de 28.40 con un Ohan que valió 28.26 y un Anan al que los jueces dieron 28.33.

Una larga espera

El karate debuta en Juegos Olímpicos en Tokio-2020, representando una oportunidad única para atletas élite de la disciplina como Quintero, nacido en Buenos Aires, Argentina, pero criado en Málaga. El deporte volverá a salir del programa en la próxima edición, París-2024.

"Da mucha rabia, no sé si voy a continuar yo, pero sí por las generaciones que vienen detrás, porque se merecen vivir esta experiencia, es increíble (...), es otro rollo y se merecen otros karatekas como nosotros disfrutarlo", declaró.

Este deporte se disputa en dos modalidades: kumite y kata. En el kumite, los atletas entran en pugna directa, intercambiando golpes por puntos. En el kata, los competidores no combaten cuerpo a cuerpo, sino que marcan movimientos en el tatami para ser evaluados según su técnica y su capacidad atlética.

El español, que por lo pronto pondrá la mente en preparar los Campeonatos Mundiales de karate, que se harán en noviembre en Dubai, dedica su actuación a su familia y a todo su equipo de trabajo, encabezado por el entrenador Jesús del Moral.

"En esto, solo sube uno al tatami, pero hay todo un equipo atrás", subrayó Quintero.

"Es una satisfacción poder reflejar el trabajo de tantos maestros, de tantos seleccionadores, que han aportado al karate español a lo largo de los años. Yo simplemente he tenido la suerte de estar en este momento", aseguró a su vez el técnico.