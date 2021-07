Saskia Van Erven García: "Quise dar más y demostrar lo que sé, en la pista de los Juegos Olímpicos"

La esgrimista colombiana Saskia Erven García se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras caer frente a la rusa Adelina Zagidullina, en la prueba de florete individual femenino. El duelo terminó 8-15 a favor de la rusa .

“Estoy muy triste y frustrada por como me fue, quise dar más y demostrar todo lo que sé en la pista. Sin embargo, no me salieron muchas cosas con la punta, con mi mano en el ataque y eso hizo que la rusa me ganara muchos puntos", manifestó al Comité Olímpico Colombiano la esgrimista.

Saskia, de 33 años, tuvo su tercera participación en unos Juegos Olímpicos tras los de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 y con su experiencia manifestó que la pandemia generada por el coronavirus afectó su proceso deportivo.

“Sé que durante la cuarentena mundial, las rusas continuaron entrenando entre ellas sin parar mientras que yo no tuve competencias durante un año y medio. Este era mi primer combate oficial después de un año y justo enfrentar a la rusa, número siete del escalafón, hizo que fuera muy complicado”, añadió la esgrimista.

“Ahora necesito tiempo, pensar y llorar mucho. Sin embargo, estoy muy contenta de haber participado en estos Juegos, me alegra mucho que no los hayan cancelado, estoy feliz de haber participado y de que se haya llevado a cabo este evento”, finalizó Saskia van Erven García.