Ya estamos en Tokio con nuestros enviados especiales a los Juegos Olímpicos

Ya comenzó la cuenta regresiva para que arranquen de manera oficial los Juegos Olímpicos de Tokio , que se podrán ver en exclusiva por Caracol Televisión y que coinciden con el lanzamiento de nuestra marca Caracol Sports.

Y de esa manera, desde ya nuestros enviados especiales Ricardo Orrego, jefe de deportes de Noticias Caracol, y Ana María Navarrete comenzaron a reportar desde territorio japonés.

Así estaremos atentos en la sede de las justas y epicentro de la atención del deporte a nivel orbital a cada uno de los movimientos y actividades de los atletas colombianos, que poco a poco están llegando a la Villa Deportiva.

Caracol Sports acompañará a los atletas colombianos en cada una de las justas con transmisión por la señal HD2 desde las 8:00 p.m. y hasta las 9:30 a.m. y por la pantalla principal de Caracol Televisión desde 11:30 p.m. hasta las 9:30 a.m. La Ceremonia de inauguración se realizará el viernes 23 de julio desde las 5:45 am, pero desde el miércoles 21 iniciarán competencias de disciplinas como el fútbol.

¡El mundo quiere ver a Colombia brillar! Siga la transmisión exclusiva para Colombia por la pantalla principal de Caracol Televisión, la señal HD2 y a través de www.noticiascaracol.com/juegos-olímpicos.