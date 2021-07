Yulimar Rojas ya palpita la final en Juegos Olímpicos: "Contenta; todo está saliendo como quiero"

La atleta Yulimar Rojas, doble campeona mundial de triple salto, accedió a la final de los Juegos Olímpicos de Tokio con una marca de 14,77 metros y aseguró que, para pelear por las medallas, respeta a las rivales.

La venezolana se clasificó para la final en su primer salto al rebasar los 14,40 de marca mínima, lo que provocó que no siguiera participando en la eliminatoria y decidiera descansar para el domingo.

"Estoy muy contenta porque desde que llegué todo está saliendo de la manera que quiero", dijo Yulimar, a la que no le está afectando el calor que está sufriendo la ciudad nipona.

"El clima se esta haciendo notar con la humedad y el calor, pero a mí, particularmente, este clima me agrada. No me importa competir en estas circunstancias y sé que para el domingo el clima será parecido, así que, por mí, perfecto", confesó la venezolana, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

Yulimar Rojas, subcampeona olímpica en Río 2016, tendrá como principales rivales en la final a la española Ana Peleteiro, que accedió a la final con un salto de 14,62 metros, y a la colombiana Caterine Ibargüen, favorita para colgarse la medalla de oro.

"Siempre hay que respetar a las rivales porque todas son buenas. La prueba es que están aquí y se han ganado estar en la final. Mi principal lucha es conmigo misma", concluyó.