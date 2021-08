Bardet hizo 'moñona' en la etapa 14 de la Vuelta a España: ganó la fracción y es líder de la montaña

El francés Romain Bardet (DSM), primer conquistador del Pico Villuercas y nuevo líder de la montaña en la Vuelta a España, atacó en el momento oportuno en la última subida, a 6 km de la cima, y "con el mismo ímpetu que si quedaran 200 metros para la meta".

"Siendo sincero, realmente fui paso a paso. Al final, nadie quería comprometerse con la persecución de la escapada, así que me costó mucho atrapar a Nicolas Prodhomme. Creo que realmente jugamos de manera inteligente con Matt Winston, mi director deportivo. Me dijo exactamente cuándo atacar, en la parte más empinada", comentó.

En el momento del zarpazo definitivo, Bardet lanzó la ofensiva a 6 km de la pancarta de llegada como si se tratase de un esprint.

"Ataqué como si la meta estuviera a 200 metros. Abrí una buena brecha y me comprometí hasta el final. Las piernas me respondieron. Creo que todo el mundo está un poco cansado, pero en este momento el espíritu del equipo está muy bien", manifestó.

Con tres victorias de etapa, dos de ellas logradas por el australiano Stoner, la Vuelta para el equipo DSM está resultando muy brillante.

"Tenemos tres victorias de etapa y múltiples podios con Alberto Dainese. Estoy muy feliz de ser parte de un grupo así. Intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo todos los días y esta victoria de etapa es increíble. Ha sido una larga espera desde mi última victoria en una Gran Vuelta, en 2017. No lo pensé hoy, sólo me concentré en darlo todo. Salió bien desde el principio. Sabía que tendría la camiseta de lunares incluso si no ganaba", concluyó.