David Gaudu se quitó ‘la sal’ ganando la etapa 11 de la Vuelta a España

David Gaudu (Groupama FDJ), ganador de etapa 11 de la Vuelta a España , tuvo fe en sus cualidades de corredor explosivo en finales en cuesta y espero a que reventara Marc Soler para el remate.

A 75 metros de meta en la etapa 11 de la Vuelta a España, David Gaudu dijo que sintió "la felicidad absoluta".

"He gritado para liberar toda la tensión que contenía. Las piernas me dolían en los últimos días, estaba enfadado porque las cosas no iban bien dentro de una temporada muy complicada. Sufrimos en el Tour de Francia y veníamos a la Vuelta a España con mayores ambiciones", señaló.

David Gaudu, de 24 años, obtuvo su primera victoria en una grande, todo un alivio para un equipo que apostó fuerte por él.

"Desafortunadamente (Thibaut Pinot) tuvo que abandonar, pero seguimos motivados. Ganar aquí, en esta subida, es increíble. Sabía que soy explosivo y un corredor muy fuerte en este tipo de finales. Cuando Marc Soler atacó a 500 metros para llegar, sabía que el viento de cara le iba a forzar a sentarse otra vez", explicó.

Comprobado ese hecho, David Gaudu solo tuvo que rematar la faena por todo lo alto, con una ventaja añadida de 4 segundos sobre el español.

"Esperé a los últimos 150 metros y luego decidí dar el máximo. He visto que Soler se quedaba cortado a 75 de meta y ahí es cuando sentí la felicidad absoluta", finalizó.

