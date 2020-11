Director del Education First reveló el secreto de Hugh Carthy para brillar en la Vuelta a España

El director del Education First, el español Juanma Garate, dijo que su pupilo Hugh Carthy, tercero en la general de la Vuelta a España tras una gran contrarreloj con final en el Mirador de Ézaro, "está con una confianza terrible tras en el Angliru" el pasado domingo, una victoria que dio al británico "la tranquilidad que necesitaba".

Juanma Garate aseguró que para él el cuarto puesto de del británico Hugh Carthy y su tercera posición en la clasificación general a 47 segundos de Primoz Roglic "no ha sido una sorpresa".

"Si me lo llegan a preguntar hace una semana digo que sí, pero si me lo preguntan esta mañana te digo que no me sorprende que la crono que ha hecho porque está centrado, muy seguro de sí mismo, de una manera como nunca le he visto, tiene una confianza terrible y el Angliru le ha dado la tranquilidad que necesitaba. Y me ha dicho", aseguró Juanma Garate sobre la actuación de Hugh Carthy en lo que va de la Vuelta a España.

"El otro día después de ganar me dijo 'es que yo ya corro de otra manera, tengo lo que quiero'. Y ahora vamos a mirar para adelante porque nunca se sabe hasta donde se puede llegar", añadió Juanma Garate.

Para Garate, ese cambio "es mucho cuestión mental". "(Hugh Carthy) sabe que tiene rivales muy importantes que son ganadores de grandes vueltas, pero él está muy seguro de sí mismo y esa autoestima era lo que le faltaba estos años atrás. Ahora sabe que ahora es un líder, está asimilando eso y además está muy bien", explicó.

De cara a lo queda de Vuelta a España, cree que "hay terreno de sobra" para que pasen cosas, "dos etapas por Galicia, que sabemos cómo es el terreno gallego, y dos en Salamanca, que también conozco". El director de Hugh Carthy espera que "si hay sorpresas, que sea a nuestro favor".

Y sobre las ambiciones para esos días, dijo: "el podio son las tres primeras posiciones, ¿no? Entonces nos contentamos con el podio. Ya que estamos ahí no vamos a frenar, vamos a luchar. Si nos hubiéramos conformado con el Angliru no estaríamos hablando de la crono que ha hecho. Estamos a 47 segundos de Roglic y los demás van a querer también dar un paso adelante. Intentaremos pescar en río revuelto", avisó.

