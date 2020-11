Enric Mas le responde a Richard Carapaz: “no ha sido ni ayudar a uno ni joder al otro”

El español Enric Mas (Movistar) aseguró que en la parte final de la etapa 17 de la Vuelta a España , la subida a La Covatilla, su equipo hacía la carrera que le convenía, no "ayudar" a Primoz Roglic, que iba tras él y Marc Soler, ni perjudicar a Richard Carapaz que había atacado por delante.

Vea también:

"Me he fijado que estaba Roglic porque me he girado un momento y he visto la rueda, pero nosotros íbamos a hacer nuestra carrera. No ha sido ni ayudar a uno ni joder al otro, ni mucho menos. Ha sido una situación de carrera. Dan Martin se había quedado por atrás y hemos intentado ir a hacer cuarto en la general. Nada más", dijo Enric Mas sobre la estrategia de Movistar en la etapa 17 de la Vuelta a España.

En contexto:

Publicidad



Enric Mas, al final quinto en la clasificación general de la Vuelta a España, confesó que le hubiera "gustado estar un poco más arriba y ganar alguna etapa", pero que quizás haya pagado "la resaca del Tour de Francia", donde también fue quinto, y no haya tenido "la frescura" necesaria para una carrera de tres semana.

Le puede interesar:

En todo caso, Enric Mas se siente "bien" con lo hecho y con lo realizado en el "primer año" en un Movistar en el que también han acabado "contentos por haber ganado por equipos, la etapas de Marc (Soler) y haber dado guerra toda la carrera".

Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.