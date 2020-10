Ion Izagirre ganó la etapa 6 de la Vuelta a España tras estar en la fuga del día. Por su parte, Richard Carapaz asumió como nuevo líder de la clasificación general .

“Volvimos recargados ”, pensaron los colombianos, ya que fueron protagonistas de la jornada con Sergio Henao, quien estuvo en la fuga y llegó décimo a 55 segundos.

Por su parte, Esteban Chaves arribó en la casilla 22 a 1:41 y sigue siendo el mejor de los escarabajos en la general en el octavo puesto a 2:02.

#LaVueltaPorCaracol l Ion Izagirre ganó la etapa 6 de la Vuelta a España y Richard Carapaz es nuevo líder

La leyenda de Formigal se amplió con la victoria de etapa de Ion Izagirre, el nuevo maillot rojo en las espaldas del ecuatoriano Richard Carapaz y el hundimiento del esloveno Primoz Roglic, quien mostró sus debilidades en un ascenso que cambió el rumbo de la Vuelta.

No hubo Tourmalet, pero le sobró épica e interés a la etapa pirenaica de Aragón. La sexta etapa de la Vuelta a España entre Biescas y Formigal no defraudó. Si en 2016 Alberto Contador destrozó los esquemas para hundir a Froome y dar la Vuelta a Nairo Quintana, esta vez Ion remató un gran día de protagonismo de los Izagirre y Carapaz descubrió las miserias de Roglic, defensor del título.

Por delante se lució Ion, de 31 años, retirado del Tour de Francia por una dura caída. Tras ser anulada la fuga de su hermano Gorka, Ion tomó el relevo para iniciar el despegue y entrar en meta en solitario, aún con 25 segundos sobre sus perseguidores. El menor de los Izagirre entró en el club de ganadores de etapa en las tres grandes.

Por detrás, los favoritos estaban a la greña, entre la niebla se fue Carapaz con fe, olió sangre y entró en meta 28 segundos antes que Dan Martin y 43 segundos respecto a Roglic, 46 segundos sobre Chaves y 49 ante Enric Mas.

Golpe en la general la víspera del descanso. Carapaz, de 27 años, ganador del Giro de Italia 2019, presentó su candidatura en Formigal. Ahora llevará la roja como jefe de la Vuelta, poniendo fin a una semana de Roglic vestido de rojo. Segundo en el podio está Carthy, a 18 segundos, seguido de Martin a 20, Roglic a 30 cuarto y quinto Enric Mas a 1.07 minutos.

ROGLIC SUFRE, CARAPAZ DIRECTO A LA ROJA

Tocaba surcar el paisaje otoñal hacia la cumbre de Formigal, un puerto no agresivo por sí mismo, pero endurecido por un día infernal de agua y frío, de 14,6 km al 4,6 por ciento de desnivel. La fuga se volvió a juntar una vez atrapado Gorka Izagirre a 6,6 de la cumbre situada a 1.770 metros de altitud.

La dureza real estaba en los últimos 4.000 metros, donde empezaron los ataques, por la etapa y por la general. Por delante Ion Izagirre atacó para no volver. Recuperado de la caída del Tour, entregado a los intereses de su hermano en la etapa, tomó la palabra para no volver.

El ciclista del Astana abrió un hueco de 20 segundos que fueron suficientes para cerrar el ciclo de victorias en las grandes. Una llegada con honores, con tiempo para que el ganador de la Itzulia 2019 degustara su conquista de la cima aragonesa.

Por detrás había fiesta mayor. Con Roglic en apuros se encendieron los petardos. Primero atacó Soler, en estado de gracia, luego se animó todo el mundo, pero el más fuerte fue Richard Carapaz, ambicioso y seguro de sus fuerzas. La 'Locomotora de Carchí' presentó la candidatura a la roja. Y va en serio.

Clasificación etapa 6 de la Vuelta a España:

1. Ion Izagirre (Astana Pro Team) 3:41:00

2. Michael Woods (EF Pro Cycling) a 0:25

3. Rui Costa (UAE Team Emirates) a 0:25

4. Rob Power (Team Sunweb) a 0:27

5. Michael Valgren (NTT Pro Cycling) a 0:27

10. Sergio Henao (UAE-Team Emirates) a 0:55

22. Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) a 1:41

33. Santiago Buitrago (Bahrain - McLaren) a 2:20

43. Iván Ramiro Sosa (INEOS Grenadiers) a 3:38

48. Jhojan García (Caja Rural - Seguros RGA) a 5:28

81. Juan Felipe Osorio (Burgos-BH) a 12:08

Clasificación General Vuelta a España en la etapa 6:

1. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) 24:24:39

2. Hugh Carthy (EF Pro Cycling) a 0:18

3. Dan Martin (Israel Start-Up Nation) a 0:20

4. Primoz Roglic (Jumbo Visma) a 0:30

5. Enric Mas (Movistar Team) a 1:07

8. Esteban Chaves (Michelton-Scott) a 2:02

19. Sergio Henao (UAE Team Emirates) a 4:41

29. Iván Ramiro Sosa (INEOS Grenadiers) a 18:33

40. Jhojan García (Caja Rural - Seguros RGA) a 28:04

65. Santiago Buitrago (Bahrain - McLaren) a 46:18

129. Juan Felipe Osorio (Burgos-BH) a 1:10:59

Así quedaron todas las clasificaciones de la Vuelta a España al terminar la etapa 6.