Clement Champoussin reveló que no esperaba ganar la etapa 20 de la Vuelta a España

El francés Clement Champoussin (Ag2r Citrôen), ganador de la "clásica" de la Vuelta a España con final en Mos-Castro de Herville, admitió que no esperaba obtener la victoria al ver que la escapada era anulada por el grupo de favoritos en los últimos kilómetros, pero supo aprovecharse del marcaje entre los hombres de la general.

"Para ser sincero, cuando fuimos atrapados al final de la subida creí que sería imposible ganar, pero creo que los favoritos también estaban cansados. Cuando entraron en la parte más empinada, iban demasiado rápido para mí. Después tuve suerte, me encontré con Gino Mäder, quien nos llevó de vuelta al grupo. Aguanté, marqué el tiempo y, a poco más de 1 km de la meta, tuve suerte de que se miraran el uno al otro y aproveché para salir", explicó en meta el ciclista de Niza.

Una victoria que es la primera de Champoussin en el World Tour, y que lleva después de tres semanas en las que el ciclista del Ag2r ha tenido muchos altibajos.

"Como no soy peligroso, pensé para mis adentros que tenía que intentar atacar a fondo y que me dejarían cierto margen. El último kilómetro no fue demasiado duro y pude mantenerme por delante hasta el final. Es un poco inesperado porque he tenido algunos altibajos durante estas tres semanas. El viernes realmente no estaba bien. Estaba con Lilian Calmejane y Stan Dewulf al frente. Me ayudaron mucho todo el día. No podía fallar", añadió.