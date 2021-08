Damiano Caruso y su emoción por ganar etapa en la Vuelta a España: "Ha sido una victoria bellísima"

El italiano Damiano Caruso, ganador de la etapa en el "duro" Alto de Velefique en la Vuelta a España, ha dicho que la de hoy "ha sido una bellísima victoria, similar" a la que obtuvo en el Giro de Italia de este año, en el que fue segundo en la general, y que ha sentido "una sensación mágica".

"La victoria del Giro fue una gran alegría y me dio mucha confianza. Vine a la Vuelta con un objetivo, que era el de ganar una etapa y en la primera ocasión la he conseguido. Ha sido una bellísima victoria, similar a la del Giro. Me gusta ganar en una gran vuelta porque es una sensación mágica", dijo tras la etapa.

Caruso asumió que, una vez logrado su objetivo, está dispuesto a trabajar en la prioridad de su equipo, la de "hacer una buena general" con el australiano Jack Haig, aunque también avanzó que si le "surge una nueva oportunidad" intentará "aprovecharla".

Sobre el Alto de Velefique, dijo que ha sido "muy duro". "En algún momento levantaba la mirada hacia la cima y me preguntaba si iba a poder lograrlo porque estaba muy cansado. Pero, por suerte, me habían hecho con un buen colchón de ventaja. Han sido muchos momentos sin sombra y costaba respirar y he llegado muy cansado. Ha sido muy duro", explicó.

A Caruso, no obstante, le ha "parecido como correr en casa" hoy por tierras de Almería, ya que está "acostumbrado a temperaturas y paisajes similares" en Sicilia.