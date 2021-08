Egan Bernal reveló la razón por la que tuvo un mal día en la etapa 9 de la Vuelta a España

Egan Bernal (Ineos), maillot blanco de mejor joven de la Vuelta a España 2021, fue uno de los favoritos perjudicados en la novena etapa, en la que perdió tiempo respecto al líder Primoz Roglic y algunos de sus rivales directos de la general.

La "falta de cambio de ritmo" cuando los rivales atacaron en la subida a Velefique fue la causa por la que el ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 perdió más 45 segundos sobre el líder de la Vuelta a España 2021, lo que le deja en la general quinto a 1.52 de Primoz Roglic.

"Me sentía bien, sólo que me faltó el cambio de ritmo. Iba fuerte, pero cuando aceleraban sentía que no podía y me volvían a soltar. Adam Yates trató de ayudarme, pero en un momento ya le dije que hiciera su carrera lo mejor que pudiera. No tengo ni idea de cuál será la estrategia de Ineos en adelante, de momento vamos a descansar y mirar cómo estamos", señaló Egan Bernal en meta de la etapa 9 de la Vuelta a España.

Egan Bernal comentó que la idea inicial en la primera gran etapa de montaña con final en un puerto de categoría especial en la Vuelta a España era "ir a por todas", pero no tuvo más fuerzas que sus rivales.

"Salí con la mejor actitud esta mañana del bus y la idea era ir a por todas y forzar la carrera. Sabíamos que iba a salir la etapa muy loca y quisimos poner un ritmo fuerte en la subida larga y tensar la carrera en el último puerto, pero la verdad es que hubo otros corredores fuertes y no queda otra que pasar la página", finalizó.