Egan Bernal sigue sufriendo en la Vuelta a España: “En esa pared se me rompieron las piernas”

Egan Bernal ocupó el noveno puesto en la etapa 11 de la Vuelta a España a once segundos del ganador, el esloveno Primoz Roglic. En la general, el escarabajo es séptimo a 4:46 del líder, el noruego el noruego Odd Christian Eiking.

“Una subida muy dura, toda la etapa se fue muy rápido. Intenté hacer lo mejor posible, pero cuando me encontré con esa pared y se me rompieron las piernas ahí y me picaron tiempo. Se sufre, pero también se goza”, dijo Egan Bernal tras la etapa 11 de la Vuelta a España.

El colombiano, de 24 años, reveló que la Vuelta a España le está costando porque “preparar una grande, es planearlo bien y meses de preparación. No se puede llegar sin estar bien y mejorar la de la noche a la mañana. No llegué en la mejor condición, por varios motivos, pero estoy haciendo lo mejor posible y sacando la cara por el equipo, guerreando y sufriendo al límite”.

Egan Bernal, quien es líder de los jóvenes de la Vuelta a España, dejó claro que su rendimiento es “cuestión de piernas y en esta carrera voy a aprender mucho más que en las grandes que estuve a mi mejor nivel”.

El mejor colombiano en la Vuelta a España es Miguel Ángel López en el quinto puesto a 3:28 de Odd Christian Eiking.