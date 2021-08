Egan Bernal y la llegada en la etapa 7 de la Vuelta a España: "Lo importante fue no perder tiempo"

Egan Bernal no perdió tiempo en la séptima etapa de la Vuelta a España y llegó con el grupo principal, liderado por el esloveno Primoz Roglic.

El colombiano habló sobre cuál fue la estrategia del Ineos para una jornada de la Vuelta a España en la que se esperaban ataques entre los favoritos: "Al inicio, la idea con Pavel Sivakov era tener a alguien en la parte de adelante como punto de referencia. Al final no se necesitó, entonces fue a disputar la etapa. En el grupo no teníamos tanta intención de tomar la responsabilidad de la carrera, porque finalmente la última llegada era muy dura y no creo que se hubiera podido sacar mucha diferencia. Lo importante fue no perder tiempo".

Una de las imágenes más conmovedoras de la etapa fue el abandono de Alejandro Valverde, luego de sufrir una dura caída, al respecto Egan Bernal dijo: "Alcancé a ver cuando estaba cayendo. Se tuvo que haber pegado muy duro para retirarse, pero esto hace parte del ciclismo. Espero esté bien y se recupere, lo siento mucho por él".

Ahora, Egan Bernal y los favoritos esperan tener una etapa tranquila el sábado, para afrontar la dura fracción del domingo, en la que habrá cuartos puertos de montaña.

"Estoy intentando recuperarme y hacer las cosas lo mejor posible. Estamos dando todo, vamos día a día", concluyó Egan Bernal, quien es sexto en la general de la Vuelta a España a 41 segundos del líder, Primoz Roglic.