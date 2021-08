Enric Mas quiere batir a Roglic y respeta a Egan Bernal, para lo que sigue de Vuelta a España

El español Enric Mas (Movistar), segundo clasificado en la general de la Vuelta a España, disfrutó de la primera jornada de descanso en Almería con la tranquilidad de una clasificación privilegiada y la confianza en un estado de forma que le permite soñar con batir a Primoz Roglic, el maillot rojo.

"La primera semana de Vuelta a España ha sido positiva y algo negativa. Buena porque estamos segundo y tercero en la general, yo a 28 segundos de Roglic y Miguel Ángel López ha distanciado a varios rivales. Lo negativo, sin duda, han sido las retiradas de Alejandro Valverde y Jakobs".

Con la doble baza del conjunto telefónico, Mas confía en conjugar intereses y en llevar a cabo una estrategia que le permita asaltar el maillot rojo.

"Entre los dos nos tenemos que hacer fuertes como equipo, a Roglic se le puede intentar ganar, a ver cómo lo hacemos. La estrategia no se puede decir, pero estamos muy bien situados, la mejor que se podía tener a estas alturas".

La ambición se une al sueño. Mas admite el valor de las plazas secundarias del podio, pero de momento, no las firma.

"No firmo el segundo puesto, no. Salimos a ganar la Vuelta a España. Una segunda y tercera plazas en una grande estaría bien, pero sería mejor, por ejemplo, un primero y un tercero. Roglic está muy fuerte, pero hay que intentar distanciarle antes de la crono final, que es larga y nos puede distanciar".

Sobre la fórmula para batir a Roglic, el ciclista balear no ofreció pistas, pero admitió que "algo hay preparado".

"No sé si para ganar a Roglic es mejor enfrentarse a él cara a cara o atacar de lejos. Cada equipo tiene su estrategia, nosotros tenemos una idea, a ver qué pasa".

La oportunidad se puede presentar para el ciclista de Artá, un corredor que está teniendo las mejores sensaciones sobre la bicicleta y que dice encontrarse en un gran momento de forma.

"Me siento con confianza y en un estado de forma muy bueno. Me ha venido muy bien terminar el Tour sin estar vacío del todo, algo fresco, no reventado, y luego pude entrenar bien".

Para Mas, el rival a batir no solo es Roglic, también lo será el Ineos con las bazas de Egan Bernal y Adam Yates, sin descartar algún "invitado" inesperado.

"El líder del Ineos puede ser cualquiera, Bernal o Yates, y con los dos hay que tener cuidado. Estamos en una situación muy buena, pero ahora somos 6 en el equipo y hay que jugar más a la defensiva. Ineos jugará más al ataque".