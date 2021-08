Fabio Aru se retirará del ciclismo tras la Vuelta a España 2021.

Fabio Aru (Qhubeka), ganador de la Vuelta a España 2015, anunció que abandonará el ciclismo al término de la 76 edición que comienza este sábado en Burgos y finaliza el 5 de septiembre en Santiago de Compostela. La carrera se verá por la pantalla de Caracol Sports.

Después de tres años en el UAE Emirates marcados por las lesiones, el ciclista sardo, de 31 años, volvió a ofrecer un alto nivel competitivo en la reciente Vuelta a Burgos con el segundo puesto de la general, solo superado por Mikel Landa. A pesar de ese golpe de moral, Fabio Aru está decidido a olvidarse del ciclismo profesional.

"Tomar esta decisión no ha sido fácil, pero es algo en lo que he estado pensando y discutiendo con mi familia durante algún tiempo. He andado en bicicleta durante 16 años y durante más de una década como profesional, pero ahora es el momento de poner otras cosas en mi vida primero, es decir, mi familia", dijo en Burgos el ciclista del Qhubeka.

Fabio Aru fue la revelación del Giro de Italia 2014, siendo tercero en la general y ganador de una etapa. Un año después fue segundo en la carrera rosa y se consagró en la Vuelta 2015 logrando la roja.

"Seguiré montando bicicleta porque eso es lo que amo hacer, pero por ahora me estoy enfocando en la Vuelta a España, que espero hacer lo mejor que pueda con mis compañeros del Team Qhubeka NextHash. Es normal que mi viaje acabe aquí en España, un lugar y una carrera de la que tengo un recuerdo increíble", concluyó Fabio Aru.