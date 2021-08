Fabio Jakobsen reveló que no se sentía favorito para ganar la etapa 8 de la Vuelta a España

Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), ganador de su segunda etapa en la Vuelta a España 2012, se sintió "muy feliz y agradecido" al equipo por un trabajo que le puso en bandeja un nuevo éxito, que es el cuarto de la temporada.

"Es muy especial estar de nuevo en el podio. No me sentía tan bien esta mañana porque la etapa del Balcón de Alicante fue muy dura y lo acusé. El equipo tenía fe en mi e hizo un trabajo perfecto en los últimos, estoy feliz de rematar esa confianza. Me lanzaron a alta velocidad, y aunque los perdí un poco, llegué a la recta en una buena posición. Lancé mi esprint a 200 metros del final, y fui el más rápido", dijo Fabio Jakobsen tras su triunfo en la etapa 8 de la Vuelta a España.

Fabio Jakobsen recordó las 2 etapas que ganó en la Vuelta a España en 2019, con las que ya ha firmado 4 en la ronda española. Ahora quiere seguir sumando.

“En un final como éste debes llegar a tiempo al lugar oportuno. Hace dos años gané dos etapas. Estoy extremadamente feliz y agradecido de estar aquí. Me gustaría agradecer nuevamente el apoyo del equipo. Patrick Lefevere -(director general del equipo) - está aquí y estoy seguro de que está feliz. Intentaremos seguir ganando esprints", finalizó Fabio Jakobsen.