Gregario de Miguel Ángel López dio su versión de lo sucedido en la etapa 20 de la Vuelta a España

El colombiano Miguel Ángel López se retiró de la Vuelta a España en la etapa 20 tras ver que se le escapaba la posibilidad de ser podio.

“La orden era seguir tirando, no sé lo que pasó y no tenía ni idea, me dicen que se ha bajado. Yo seguí en carrera con el mismo plan”, aseguró José Joaquín Rojas sobre el retiro de Miguel Ángel López en la Vuelta a España.

El gregario de Miguel Ángel López en el Movistar finalizó diciendo que el colombiano es buen “compañero y lo ha demostrado desde el primer día que está en el equipo”.

Miguel Ángel López era tercero de la general de la Vuelta a España antes de la polémica jornada, en la que perdió la rueda por seguir un ataque de Egan Bernal en un momento clave de la etapa.