Jasper Philipsen, ganador de dos etapas en la Vuelta a España, tiene un nuevo sueño

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix), ganador de su segunda etapa en la Vuelta a España 2021 y maillot verde por puntos, destacó el "increíble trabajo del equipo" a la hora de preparar la llegada en Albacete, ya que todos sus componentes estaban en cabeza en el momento clave.

"Esta victoria es incluso más hermosa que la primera en Burgos. Si miramos los últimos 5 km se puede ver que todos los del equipo estábamos arriba. No puedo describir eso. Es increíble lo que todos hacemos el uno por el otro y es hermoso que podamos terminarlo juntos", dijo en meta el ciclista de Mol.

Después de ser batido por Fabio Jakobsen en la meta de Molina de Aragón, el velocista del Alpecin estaba decepcionado, pero en Albacete recuperó el pulso moral con victoria y maillot verde.

"Me decepcionó un poco no poder hacer el esprint como queríamos, por lo que ganar este miércoles es muy bonito para pasar página. No estoy pensando necesariamente en tener el maillot verde al final de la Vuelta a España, pero claro sería increíble poder llevarlo día a día y veremos hasta dónde podemos llegar", comentó.

Ahora el recorrido ofrece opciones a los escaladores de la Vuelta a España con las llegadas al Alto de Cullera y Balcón de Alicante, pero el sábado vuelve el esprint en la Manga del Mar Menor.

"Sería un sueño ganar el próximo esprint con el maillot verde. En Molina de Aragón no me dio demasiada suerte, así que esperemos que funcione en el próximo esprint", finalizó.