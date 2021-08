Juan Sebastián Molano: "Seguiré intentando una etapa en la Vuelta a España, no bajaré la cabeza"

Juan Sebastián Molano volvió a intentar imponerse en el esprint de la etapa 5 de la Vuelta a España, con llegada a la ciudad de Albacete, pero no logró la anhelada victoria que fue para Jasper Philispsen. El colombiano quedó en la cuarta casilla de la fracción.

Sobre el final del embalaje, el pedalista boyacense dijo: "Tuve dos compañeros que me dejaron bien posicionado, pero en los últimos 600 metros me tocó frenar dos veces para evitar caerme. Eso mermó la velocidad".

Aunque ya lo ha intentado en dos ocasiones y en ambas ha terminado en cuarta posición, Juan Sebastián Molano confirmó que no se rendirá en su objetivo de conseguir victoria en la Vuelta a España: "Estas carreras son complicadas y difíciles, pero de a poco me voy adaptando con el equipo que tengo acá. Estoy feliz porque hacemos un trabajo enorme y estoy muy agradecido con ellos. Seguiré intentando, no voy a bajar la cabeza nunca".

Este jueves, la etapa 6 de la Vuelta a España no será para los esprinters porque, aunque en su mayoría es plana, tendrá un final en alto. Serán casi dos kilómetros con una inclinación mayor al 9%. La fracción se correrá entre Requena y el Alto de la Montaña de Cullera, de 158.3 km.