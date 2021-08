Michael Storer sabía lo que debía hacer para ganar la etapa 10 de la Vuelta a España

El australiano Michael Storer (DSM) apenas se creía el hecho de haber ganado dos etapas de la Vuelta a España en 10 días de carrera, en el Balcón de Alicante y Rincón de la Victoria. Con la primer experiencia, el ciclista "aussie" supo lo que tenía que hacer para firmar el doblete.

"Esta victoria es incluso más increíble que la de Balcón de Alicante. Hubo una enorme lucha por la escapada. Es uno de estos días épicos que no se olvidan. Creo que hicimos 80 kilómetros antes de que se fuera la fuga. Estaba feliz de estar ahí y me sentí bien en la última subida. Sabía exactamente lo que tenía que hacer para ganar", explicó Storer en meta.

Storer (Perth, 24 años), tenía claro que tenía que atacar subiendo Almachar y luego jugarse el todo por el todo en la bajada. La idea fue acertada.

"Tuve que atacar, y sentí cual era el momento de hacerlo. Me lancé hacia adelante y esperé lo mejor. No tenía referencias de tiempo exactas, pero sabía que eran estrechas. Tuve que bajar rápido, arriesgar", explicó.

La carretera estaba seca y resbaladiza en esta zona. Sentí que mi descenso era suficiente para aguantar. Todavía no me doy cuenta de que he ganado dos etapas difíciles en esta Vuelta a España después de diez días. Realmente es increíble", afirmó Storer.