Michael Storer, sorprendido por su victoria en la Vuelta a España: "No esperaba ganar la etapa"

El australiano Michael Storer (DSM), ganador en la inédita cima del Balcón de Alicante, admitió que "no esperaba ser el ganador de la etapa de la Vuelta a España", ya que su misión era entrar en la fuga del día.

"No esperaba convertirme en ganador de etapa en la Vuelta a España. Sabía que estaba en buena forma, pero tenía el objetivo de entrar en la fuga. Estoy realmente feliz y muy sorprendido de lo conseguido. Fue una jornada verdaderamente difícil. No disfruté del último kilómetro. Ahora me estoy dando cuenta de lo que he hecho", comentó en meta el ciclista "aussie".

El "Destroyer" se estrenó en el World Tour con la etapa de la Vuelta a España, pero los objetivos no paran y Storer ya se plantea metas superiores.

"El plan del equipo era ser muy agresivos, y realmente dominamos la etapa, no podíamos cometer ningún error. Espero que esto sea sólo el comienzo, no sé lo que seré capaz de conseguir. Era mi meta ganar en el nivel World Tour y ahora me tengo que plantear otra. Mi apodo de "The Destroyer" creo que está funcionando", concluyó.