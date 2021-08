Miguel Ángel López quedó “triste” por el retiro de Alejandro Valverde de la Vuelta a España

Miguel Ángel López aseguró que no vio la caída de su compañero Alejando Valverde en la etapa 7 de la Vuelta a España y por eso atacó al poco de producirse. El boyacense es cuarto en la general a 36 segundos del líder, el esloveno Primoz Roglic.

"No he visto cómo ha sido la caída porque justo íbamos un poco por detrás, después de que Rojas y él hubiesen arrancado, como habíamos planeado. Yo venía en un segundo grupo con Enric y cuando hemos pasado por la zona de la caída no había nadie en el piso. Solo me he enterado más tarde y me dio mucha pena", dijo tras la etapa.

Miguel Ángel López se mostró "triste" por el abandono en la etapa 7 de la Vuelta a España 2021 de Alejandro Valverde, un "corredorazo", sin el cual cree que "pierde mucho" su equipo.

"Estamos tristes por la noticia de que nuestro 'Bala' no continúe en carrera. Pierde mucho el equipo. 'Bala' es un corredorazo que nos daba mucha experiencia y tranquilidad. Es un hombre clave y en grupos pequeños con él podíamos buscar siempre ir hacia adelante. Es una pena", lamentó.

"A Alejandro calidad le sobra. Con los años que tiene nunca deja de sorprender lo teníamos siempre en posiciones delanteras, te da confianza, tiene mucha experiencia. Lamentamos mucho su baja", insistió Miguel Ángel López.

Miguel Ángel López explicó que ya se va "notando el cansancio" en la Vuelta a España y que no sabe cómo encararán la próxima cita importante de la carrera, el domingo en el Alto de Velefique. "No sé cómo estaremos para el domingo, pero seguro que será muy duro. Se va notando el cansancio, y ya vieron que este viernes no hubo muchos ataques en la última subida por ese desgaste y porque las rampas eran muy empinadas para abrir hueco", reparó.

Y resumió el estado del Movistar: "de momento estamos bien, las sensaciones son buenas, tenemos que continuar y a ver cómo seguimos".