Miguel 'Supermán' López y su meta en la Vuelta a España: "Quiero estar en puestos de privilegio"

"Después de un Tour complicado llego bien a la Vuelta a España. Estuve en casa, tuve descanso y luego un buen bloque de entrenamiento. Llego con ganas e ilusión, la Vuelta es una carrera que siempre me ha gustado y que me trae buenos recuerdos. Hace dos años que no participo y ahora con Movistar afronta la carrera con nuevas expectativas".

El colombiano Miguel Ángel López (Movistar) afronta con gran motivación su quinta participación en la Vuelta a España, una carrera que le trae al ciclista de Pesca grandes recuerdos, como el tercer puesto de 2018. Ahora, con el maillot del Movistar y recién renovado, compartirá los galones de líder con el español Enric Mas, un dúo que no descarta el maillot rojo.

"Acabo de renovar dos años más con Movistar y quiero hacer una buena Vuelta, tengo ganas de estar delante, en los puestos de privilegio", comentó.

Ilusiones renovadas en el ciclista de Pesca, Boyacá, quien a sus 27 años afronta su quinta participación. Sus mejores resultados han sido un tercer puesto en 2018 y un quinto en 2019.

Respecto a los favoritos para ganar la Vuelta, el boyacense nombró a su compatriota Egan Bernal, al esloveno Primoz Roglic, defensor del título, al español Mikel Landa y a las dos opciones del Movistar.

"Son los favoritos, pero en una carrera de tres semanas es pronto para el pronóstico, ya que puede ser una lotería", consideró.