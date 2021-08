Mikel Landa sufrió en la etapa 6 de la Vuelta a España: “Era un final muy explosivo”

Mikel Landa, puesto a 27 segundos de Magnus Cort en la etapa 6 de la Vuelta a España 2021, aseguró que se ha "defendido" como "ha podido" en la subida final al Alto de la Montaña de Cullera, una ascensión "muy explosiva" para el corredor español del Bahrain.

"Era muy explosiva he llegado muy justito, me he defendido como he podido", dijo Mikel Landa, casi sin resuello aún, en la línea de meta.

Mikel Landa, noveno en la general de la Vuelta a España ya a 1.12 del nuevo líder Primoz Roglic, admite que "un retraso" como ese "no es bueno" para él, pero que cree que "hay sitio para recuperar" en carrera en la que ve que "la gente viene del Tour de Francia con un buen golpe de pedal".