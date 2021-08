Molano, triste con su actuación en la etapa 8 de la Vuelta a España: "Tuve un error muy grande"

El colombiano Juan Sebastián Molano se volvió a quedar a puertas de ganar una etapa de la Vuelta a España 2021 y aunque cruzó la meta en la 5º posición en la octava fracción, el comisionado de la carrera lo sancionó y lo colocó en la casilla 112. La jornada que concluyó en La Manga del Mar Menos fue conquista por Fabio Jakobsen.

El esprinter no fue lanzado por el tren del UAE Emirates y no logró ubicarse en una buena posición a la hora de hacer el embalaje.

Al final de la jornada, Sebastián Molano dijo: "Hoy tuve un error muy grande, creo que estaba en una buena rueda pero me dio un poco de miedo atacar un poco de lejos, por el error que tuve en la segunda etapa. Hoy quise esperar, pero cuando arranqué, me pararon cuatro corredor y perdí mucha velocidad. El equipo estuvo perfecto, quedo aburrido".

"Es una nueva oportunidad que dejo pasar, pero bueno se sigue aprendiendo. Es una experiencia muy grande la que he adquirido en esta Vuelta a España. Antes había sido lanzador, ahora soy el que hago el esprint. Seguro ya se me dará la oportunidad", concluyó el pedalista colombiano.

Este viernes, el pelotón afrontará una de las etapas más difíciles en la Vuelta a España, con un perfil de alta montaña con inicio en Puerto Lumbreras hasta el Alto de Velefique.