Odd Christian Eiking advirtió que seguirá luchando por mantener el liderato de la Vuelta a España

El noruego Odd Christian Eiking (Intermarché), que un día más mantuvo el liderato de la Vuelta a España en la meta de Santa Cruz de Bezana, se muestra preparado para soltar el liderato en la etapa de este miércoles en los Lagos, pero el ciclista nórdico advierte de que no soltará la camiseta roja "tan fácil".

"Voy a intentarlo, pero la etapa de Lagos es demasiado dura para mí, no sé si es un reto, creo que lo podría conseguir, pero no es un objetivo que me preocupe demasiado. Con lo conseguido ya estoy contento, así que si logro mantener la roja seria un extra enorme", comentó Eiking en meta.

Eiking tiene claro que los favoritos saldrán a escena en los Lagos de Covadonga, que habrá ataques entre los hombres de la general, pero no duda de que dará todo para cambiar el pronóstico.

"Estoy cómodo con la roja, y no la dejaré ir tan fácil, tengo claro que lo daré todo, pero también que voy a necesitar tener un gran día para retenerla", explicó.

Aunque pierda la roja en el puerto asturiano, Eiking se llevará el recuerdo de una semana vestido de líder en una grande. Su director piensa que se trata de un ciclista de enorme potencial, lo que espera demostrar algún día.

"Me agrada lo que dice mi director, creo que he demostrado que algo tengo en las piernas, pero ahora no me veo ganando una grande. Veré si me mantengo en la línea mostrada hasta hoy o si pierdo media hora cada día a partir de ahora. Un top 10 estaría bien, y quien sabe si en el futuro puedo optar a algo más grande", concluyó.