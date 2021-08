Odd Christian Eiking pudo retener la camiseta de líder en la Vuelta a España: "No lo esperaba"

El noruego Odd Christian Eiking (Intermarché) pudo mantener el maillot rojo de líder de la Vuelta a España en la inédita cima de Pico Villuercas, circunstancia que le hizo feliz al ciclista nórdico, ya que en la salida era algo que "no tenía claro".

"No tenia claro que pudiera salvar el maillot rojo, se ha rodado a un ritmo muy fuerte y fue difícil aguantar en el grupo principal, pero cuando lo conseguí y llegué a meta sentí una gran alegría", dijo Eiking en meta.

Algún apuro si pasó Eiking, ya que en los últimos kilómetros de ascensión atacó con fuerza el francés Guillaume Martin (Cofidis), segundo en la general.

"No era un ataque ideal para mis intereses, pero no iba al limite de fuerzas y sabía que con las partes llanas que había en la subida y el viento de cara tenía la situación controlada", comentó.

Respecto al calor que un día más padeció el pelotón, Eiking dijo no sentirse en el ambiente ideal dada su procedencia, pero a veces el sol, aunque sea intenso, es preferible a otras circunstancias climatológicas.

"El calor no es mi mejor amigo, sobre todo viniendo de Noruega, ya que allí estoy acostumbrado a temperaturas en torno a los 20 grados. Correr aquí a 40 grados no son las mejores condiciones, pero correr con sol y no con lluvia tampoco no está mal"

Ahora el líder tendrá otro examen importante este domingo en la decimoquinta etapa que llevará al pelotón desde Navalmoral de la Mata a El Barraco a través de 197,5 con 4 puertos de montaña.

"No estoy seguro de que mañana puede seguir con el maillot rojo, pero si lo he mantenido el domingo también es posible".